Dat pure chocolade gezonder is dan melkchocolade, weten we inmiddels wel. Toch is de bittere smaak van pure chocolade voor veel mensen een reden om alsnog voor de melkvariant te gaan. Gelukkig hebben wetenschappers nu een gouden compromis gevonden.

Het is ze namelijk gelukt om melkchocolade de gezondheidsvoordelen van pure chocolade te geven. Zo kun je van je favoriete chocolade genieten én tegelijkertijd van de gezondheidsvoordelen van pure chocolade profiteren.

Polyfenolen

Pure chocolade is zo gezond omdat het bomvol antioxidanten zit, ook wel bekend als polyfenolen. Deze stofjes werken ontstekingsremmend en zouden op langere termijn zelfs hart- en vaatziekten helpen te voorkomen. Er zit alleen (voor sommige) ook een nadeel aan: ze zorgen namelijk ook voor die typische bittere smaak van donkere chocolade. Melkchocolade is veel zoeter, maar daardoor dus ook minder gezond.