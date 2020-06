Je maaltijd opfleuren? Déze bloemen zijn eetbaar (en deze vooral niet!)

Bij eten draait natuurlijk alles om de smaak. Maar het oog wil ook wat! Met bloemen maak je in een handomdraai van een saaie maaltijd een heus feestmaal. Maar dan moet je wel weten welke bloemen je kunt eten.

En welke vooral niet.

Thuis verbouwen

Ondanks dat de geur van de bloemen soms voor een extra aroma in je maaltijd kunnen zorgen, hebben de meeste eetbare bloemen geen bijzondere smaak. Vaak smaken de bloemen als een simpel blaadje sla. Toch mag dat de pret niet drukken. Qua smaak voegt een bloem dan misschien niet altijd erg veel toe, maar qua looks zeker wel! Zo ook deze bloemen, die je stuk voor stuk kunt eten. En het leuke is: je kunt ze nog thuis verbouwen ook.

1. Goudsbloem

2. Viooltjes

3. Paardenbloem

4. Madeliefjes

5. Lavendel

Met bovenstaande bloemen kun je helemaal losgaan in de keuken. Toch zijn er genoeg bloemen die je niet kunt eten. Zo is het af te raden om bloemen voor een maaltijd af te halen bij de lokale bloemenstal. Deze bloemen zijn namelijk vaak bespoten met bepaalde giffen die je liever niet eet. Ook kunnen sommige bloemen van zichzelf stoffen bevatten die ongezond zijn. Om die reden kun je onderstaande bloemen beter niet in je gerechten verwerken, maar gewoon lekker in de tuin laten staan.

1. Hortensia

2. Narcis



3. Hyacint



4. Blauwe regen

5. Klaproos

Bron: Culituin, Eigen huis & tuin. Beeld: iStock.