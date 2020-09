Regelmatig een jeukende neus? Voeg wat vaker rode bieten toe aan je gerecht

Medicijnen zijn niet de enige manier om een allergie te verlichten. Volgens deze diëtiste kun je een jeukende neus of benauwdheid ook verminderen door rode biet in je dieet te verwerken.

We kunnen ‘m rauw, gestoofd, gekookt, geroosterd of zelfs gepoft eten: de rode biet. En naast die gezonde variatie in de keuken, werkt het volgens diëtiste Maya Feller ook bij het verminderen van allergiesymptomen.

Advertentie

Antihistaminicum

“Rode bieten zijn een rijke bron van de antioxidant betalaïne en werken daardoor als een antihistaminicum”, vertelt Feller. Een antihistaminicum is een middel dat allergische reacties onderdrukt. Ze blokkeren de werking van het lichaamseigen histamine. Histamine ligt in bepaalde cellen opgeslagen en komt vrij nadat het lichaam in contact is geweest met iets waarvoor je allergisch bent.