Jonge kaas vs oude kaas: dít beleg bevat de meeste calorieën

Ben jij meer van de jonge kaas, of van de oude kaas? De keuze is reuze op het gebied van dit broodbeleg, borrelhapje of strooisel. Maar één optie is toch echt gezonder.

Op de kaasafdeling in de supermarkt ligt een scala aan kazen in de koeling. Jong, jong belegen, belegen, extra belegen, oude kaas… En dan prijken er op alle kaasverpakkingen ook nog eens cijfers, zoals 48+.

Jonge én oude 48+-kaas

Vraag je je weleens af waar die cijfers, bijvoorbeeld 48+ of 20+, voor staan op kaasverpakkingen? Die geven het vetgehalte aan per hoeveelheid droge stof. Maar oude 48+-kaas is altijd nog vetter dan jonge 48+-kaas.

Verzadigd vet

Oude kaas bevat namelijk zo’n tien procent meer vet en dus ook meer calorieën dan jonge kaas. In de lang gerijpte kaas zit minder vocht, maar meer droge stof – de hoeveelheid kaas zonder water. Het meeste daarvan is verzadigd vet en daar kun je beter niet te veel van eten. Dit vergroot namelijk de kans op hart- en vaatziekten.

Hüttenkäse

Wil je van (oude) kaas blijven genieten, maar wel wat meer op de lijn passen? Dan doe je er volgens het Voedingscentrum goed aan om een alternatief te zoeken voor de 48+-, 50+- en 60+-kazen. Ga bijvoorbeeld voor de 10+-, 20+- of 30+-kaas (dit kan dus ook oud zijn), of smeer eens hüttenkäse op je brood.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock

