Een jubileum te vieren? Op deze 3 plekken proost je onder de €4

Proosten, we doen het graag. Op de liefde, het leven, het weekend, een goed gesprek op werk of natuurlijk een mooi jubileum. En dat mag wat kosten, behálve op deze 3 plekken.

Daar kun je namelijk cava bestellen voor een heel mooi prijsje.

Advertentie

1. Xampanyeria Centra

Tussen de toeristen en alle drukte van Amsterdam, vind je midden op de Wallen een tentje genaamd Xampanyeria Centra. Als je daar binnenstapt, word je overvallen door een warme oase van Spaanse knusheid. In dit kleine restaurantje zijn de Spaanse invloeden overal te zien. De menukaart is modern met een Spaanse touch en ook het interieur en de kleuren doen mediterraans aan. Wat extra leuk is aan dit tentje, is dat je er voor een heel leuk prijsje kunt genieten van een glas bubbels. Voor slechts €3 heb je al een glas van hun Centra Brut. Daar proosten we op!

Dit bericht bekijken op Instagram Join us for dinner? ✋️#haveyoutriedourcava? 💦 Een bericht gedeeld door Xampanyeria Centra (@xampanyeriacentra) op 11 Okt 2017 om 6:24 (PDT)

2. Five brothers fat

De 1e vestiging van Five brothers fat bevond zich in de De Clercqstraat. Dat liep heel goed. Totdat ze hun klanten er niet meer kwijt konden. Een 2e vestiging in de Pijp opende haar deuren en ook daar komen veel klanten op af. Waarom? De glazen cava voor een bedrag van – het is bijna niet te geloven – €2 zijn behoorlijk in trek. Voor slechts €14,50 heb je een hele fles met rode óf witte bubbels. Daarbij kun je de lekkerste tapasgerechtjes bestellen en zit je ook nog eens in hartje Amsterdam. Hét recept voor een avondje feest.

3. Bar Cava

Ook in Utrecht kun je goed borrelen. Voor een betaalbare én gezellige tijd, kies je daar het liefst voor Bar Cava. Een bar (goh) waar je cava kunt drinken (je meent het). Maar niet zomaar een. Bar Cava is de perfecte combinatie tussen chic en bourgondisch, maar dan voor een heel leuke prijs. En díe combinatie is uniek. Voor maar €3,75 geniet je er van een glas bubbels en kun je urenlang tafelen onder het genot van de vele bites die je er kunt bestellen.

Is het al weekend?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock