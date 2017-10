Het is officieel: kaas is een superfood

Het beste nieuws van de dag komt van de universiteit van Korea. Onderzoekers daar ontdekten namelijk dat kaas, jawel, een echte superfood is.

Mocht je je ooit al schuldig voelen over een broodje kaas, dan is het nu hoog tijd dat definitief niet meer te doen. Kaas blijkt namelijk een echte superfood. Wetenschappers ontdekten dat het de perfecte combinatie van calcium, proteïne en vitamines (vitamine B12, A, zink) bevat.

Probioticum

Maar de echte sterspeler in kaas is een probioticum met de onuitspreekbare naam Propionibacterium freudenreichii. Dit ingrediënt wordt gebruikt om bepaalde kazen te fermenteren, waaronder ook Emmentaler. Het heeft een ontstekingsremmende werking en versterk het immuunsysteem.

Of je nou iedere dag met gerust hart een vierkazenpizza of een kaasplankje naar binnen kan werken, durven we niet te zeggen, maar voorlopig vinden we dit genoeg reden voor feest. Toastje brie, iemand?

Ook smullen: kaasfondue! Deze variant serveer je ín een broodje.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nature. Beeld: iStock