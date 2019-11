Kaasliefhebbers opgelet: dít is de lekkerste kaas ter wereld

Voor de kaasliefhebbers is het haast de hemel op aarde: de World Cheese Awards. 3800 kazen uit 42 landen worden gesneden, gesmeerd en geproefd om uiteindelijk die ene winnaar aan te wijzen. En dat is dit jaar een wel heel speciaal kaasje.

De Rogue River Blue is dé smeuïge prijswinnaar van dit jaar. Deze blauwe kaas uit Oregon was volgens de jury de lekkerste kaas ter wereld. Voor zo’n titel moet je als kaas toch wel iets in je mars hebben en dat heeft dit exemplaar van Rogue Creamery zeker.

Deze kaas wordt gemaakt in het plaatsje Central Point in Oregon. Als basis hiervoor gebruiken de makers biologische koemelk. Vervolgens worden de kazen verpakt. En nee, deze krijgen geen alledaagse kaaskorst. Ieder kaaswiel wordt met de hand gewikkeld in druivenbladeren van de Syrah druif. Deze bladeren zijn dan weer geweekt in perenlikeur om de kaas een extra smaakdimensie te geven. Vervolgens worden ze in grotten gelegd, waar ze 9 tot wel 11 maanden de tijd krijgen om te rijpen. Het zijn wat stappen, maar dan heb je ook wat!

Bijzonder

Het is dit jaar niet alleen een speciale kaas die de prijs in de wacht sleept, ook de afkomst is bijzonder. Amerika staat nou eenmaal niet bepaald bekend als een écht kaasland. Het is in de 32 jaar dat de World Cheese Awards worden gehouden dan ook nog nooit voorgekomen dat Amerika er met de prijs vandoor gaat.

Toch mogen we geloven dat deze kaas een ware toevoeging aan ons kaasplankje is. En geef toe: het water loopt je inmiddels toch wel in de mond. Dat gebeurde bij meer mensen en daarom zag Rogue Creamery de verkoop van deze kaas na de uitslag met maar liefst 500% stijgen.

Exclusief kaasje

Gelukkig kunnen wij daar ook ons graantje van meepikken: deze kaas is nu namelijk ook in Nederland te koop. Het is wel even flink in de buidel tasten. Voor een hele kaas betaal je maar liefst 235 euro en ook een kwart kost je zeker nog 75 euro.

Zin in een goede kaasplank die iets bescheidener is? Er is namelijk ook een kaas van Nederlandse bodem die goed in de smaak viel. De Stokâlde Fryske ging naar huis met de Super Gold Award, de prijs voor de beste Goudse kaas die ouder is dan één jaar. Die Nederlanders hebben er wel kaas van gegeten…

