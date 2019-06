Kaasliefhebbers opgelet: McDonalds verkoopt nu ook déze snack

Had je eigenlijk met jezelf afgesproken om wat gezonder te gaan eten? Dan schopt dit nieuws waarschijnlijk je plannen in de war. De McDonalds heeft namelijk een wel héél lekkere snack aan het assortiment toegevoegd: mini-kaassoufflés!

Dit betekent dat je niet meer per se naar de snackbar hoeft te gaan voor je favoriete kaashapjes.

Samen of alleen

De kaassoufflés zitten samen met kipnuggets en andere kip-snacks in de McDonald’s Sharebox, die bedoeld is om samen met anderen te delen (of gewoon lekker in je eentje op te eten). Heb je liever alleen kaassoufflés? Dat kan ook: je kunt de kaassnacks namelijk ook in doosje van 4 bestellen.

Wees er wel snel bij, want de kaassoufflés zijn maar tot 26 augustus te verkrijgen.

Bron: Facebook. Beeld: iStock