Kaasliefhebbers opgelet: je kunt nu een kaastour door Nederland maken

De kerstvakantie is in zicht. Maar op reis gaan zit er dit jaar helaas niet in. Heb je toch zin in een leuk uitje? Met deze bijzondere plattegrond kun je een heuse kaastour door Nederland maken.

Pak de wijn en toastjes maar in en tank de auto vol: deze winter kun je namelijk op kaastour door Nederland. De Taste Atlas maakte een wel heel bijzondere plattegrond waarmee je door Nederland kunt roadtrippen en de lekkerste streekkaasjes kunt proeven.

Culinaire hoogstandjes

De Taste Atlas is een interactieve kaart van de wereld waarop je alle lokale lekkernijen van plaatsen kunt vinden. Ga je ooit op vakantie naar Zuid-Italië? Zoom dan in op de kaart en bekijk wat voor culinaire hoogstandjes die regio te bieden heeft. Of ga je een dagje naar Duitsland? Ook dan kun je op de plattegrond van de Taste Atlas zien waar je heen moet gaan om te eten. De Taste Atlas laat je namelijk zien wat je écht moet hebben geproefd in dat gebied.