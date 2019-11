Waarom je meer pizza moet eten als je een kaliumtekort hebt

Heb je te horen gekregen dat je een kaliumtekort hebt? Vervelend, maar er is dan ook goed nieuws. Want veel lekkere voeding bevat van nature heel veel kalium. Zoete aardappelfriet bijvoorbeeld. Maar ook pizza. Echt waar, dat is geen grap.

Kom maar door met die pizza met tomatenpuree en heel veel gesmolten kaas!

Kaliumtekort

Een kaliumtekort is geen pretje. Het kan je namelijk ontzettend moe en futloos doen voelen. Andere symptomen zijn volgens het Voedingscentrum onder andere misselijkheid, een verminderde eetlust, lusteloosheid en verzwakte spieren. In de ernstige gevallen kan het zelfs zorgen voor hartritmestoornissen.

Voeding

Per dag heb je gemiddeld zo’n 3,5 gram kalium nodig. Gelukkig is er een grote lijst met voedingsmiddelen die een grote bron van kalium zijn. Dagelijks een banaantje eten is een goed idee, want daar zit veel kalium in. Maar in andere – minder voor de hand liggende voeding – ook.

Gezonde tips

Zoete aardappel bevat maar liefst 542 mg kalium per stuk. Ook het eten van avocado’s is een goed idee, want daar zit 487 mg kalium per vrucht in. Witte bonen, yoghurt en spinazie zijn ook goede, lekkere én gezonde bronnen van kalium.

Pizza

Maar. Er is meer. Want tomatenpuree is een héle goede bron van kalium. 4 eetlepels tomatenpuree bevatten namelijk maar liefst 669 mg kalium. En laat er nou net ontzettend veel tomatenpuree op pizza’s zitten. Als dat geen goed nieuws is, weten we het ook niet meer. Vanavond een pizzatje in de oven schuiven, dan maar?

