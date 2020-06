Lekker zo’n kopje kamillethee aan het einde van de dag. Maar kamillethee is meer dan alleen lekker, want het heeft ook nog verschillende en verrassende gezondheidsvoordelen.

Moeite met slapen, ben je verkouden of ongesteld? Zet de waterkoker aan!

Na een drukke dag is een theetje vaak een goed idee. Maar specifiek kamillethee kan ervoor zorgen dat het onrustige gevoel in je lichaam verdwijnt. Kamille helpt namelijk het zenuwstelsel tot rust te brengen. Ideaal drankje voor een ontspannen avond.

Voor het slapengaan

Sowieso drinken veel van ons een kopje thee in de avond. En wederom is kamillethee de perfecte warme drank voor in de avonduren. Deze thee heeft namelijk geen cafeïne. Cafeïne is een stof die enkele uren in jouw bloed kan blijven. Deze stof staat bekend vanwege zijn stimulerende werking voor het zenuwstelsel. De hartslag verhoogt, eveneens de bloeddruk en het energieniveau. En dat wil je niet voor het slapen!

Verlicht menstruatieklachten

Kamillethee kan ook de redder in nood zijn als je last hebt van je menstruatie. Er zijn onderzoeken die aantonen dat als je 2 weken voordat je ongesteld wordt 2 keer per dag een kop lekkere kamillethee drinkt, de krampen een stuk minder zijn.

Betere spijsvertering

Gaat het niet zo goed met je spijsvertering? Kamillethee kan ervoor zorgen dat je minder klachten hebt aan je darmen en maag. De bittere samenstelling van dit drankje helpt de alvleesklier om speciale enzymen aan te maken die het voedsel afbreken.

Helpt bij verkoudheid

Kamille zorgt voor een natuurlijke verkoeling. En dat helpt om jouw lichaamstemperatuur weer in balans te krijgen. Fijn dus als je je niet zo fit voelt. Is je neus verstopt? Dan kun je kamille ook gebruiken om te stomen. Vul een grote kom met kokend water en leg er 3 á 4 zakjes kamillethee in. Dit laat je een paar minuten trekken. Vervolgens plaats je je hoofd boven de kom met een handdoek over je hoofd. Door je neus adem je diep in en door je mond juist langzaam uit. Het stoom bereikt dan je longen. Als je dit zo’n 5 tot 10 minuten doet kunnen de verkoudheidsklachten die je hebt afnemen.

Boost je immuunsysteem

Voorkomen is beter dan genezen, en dat kun je doen met kamillethee. Onderzoek toont aan dat als je deze warme drank 5 keer per week drinkt, je immuunsysteem daar een lekkere boost van krijgt.

