Libelle legt uit: kan olijfolie bederven?

In bijna ieder huishouden staat tegenwoordig wel een fles olijfolie. Maar hoe lang kun je zo’n fles nu eigenlijk bewaren? En kan olijfolie überhaupt wel bederven? Wij leggen het je in dit artikel uit.

In tegenstelling tot wijn, wordt olijfolie niet beter met de jaren. Olijfolie kan wel degelijk bederven, dus het is een product dat maar beperkt houdbaar is. Olijfolie wordt geperst uit een vrucht, dus eigenlijk is het gewoon vruchtensap. En vruchtensap bederft na verloop van tijd, dus olijfolie ook.

Hoe lang is olijfolie houdbaar?

Vanaf het moment dat het wordt gebotteld, is olijfolie 18 tot 24 maanden houdbaar. Dit klinkt misschien lang, maar realiseer je wel dat een deel van deze tijd al tijdens het transport is verbruikt en dat tegen de tijd dat de fles in de supermarkt belandt, het is al is verouderd. Controleer daarom altijd de houdbaarheidsdatum voordat je een fles koopt om er zeker van te zijn dat je de meest verse olie koopt.

Hoe weet je of je olijfolie niet meer goed is?

Twijfel je of je olijfolie nog wel goed is? Giet dan een klein beetje uit de fles in een lepel en ruik hieraan. Als de olijfolie niet meer goed is, dan zal het op een niet prettige manier zoet ruiken. Een beetje zoals fruit dat begint te gisten of rotten. Als je nu nog twijfelt, kun je ook een beetje olijfolie proeven zonder het in te slikken (dus door het gewoon in je mond te draaien). Als de olie helemaal smakeloos is, vettig aanvoelt in je mond of een ‘vieze’ smaak heeft (zoals noten die over de datum zijn) dan is het niet meer goed.

Is het heel erg als je bedorven olijfolie gebruikt?

Dit hangt er een beetje vanaf. Het eten van bedorven olijfolie zal je niet ziek maken zoals het eten van bedorven vlees dat doet, maar het verliest waarschijnlijk wel alle voedingswaarden en antioxidanten. Ook zal je eten er vreemd door gaan smaken. Als de houdbaarheidsdatum van je olie verstreken is, maar het toch nog lekker ruikt en er goed uitziet, dan kan het weinig kwaad om het alsnog te gebruiken. Al zal het wel wat minder smaak hebben en minder helder zijn dan toen het nog vers was.

Hoe kun je olijfolie het beste gebruiken?

Als olijfolie te lang is blootgesteld aan zuurstof en licht, dan wordt de olie ranzig, oftewel ‘geoxideerd’. Het is daarom belangrijk om olijfolie op een donkere plek te bewaren. Licht zorgt er namelijk voor dat olijfolie kapot gaat. Ook warmte is een gevaar voor de smaak van de olie, dus bewaar het zeker niet naast het gasfornuis. Iets wat je ook nooit moet doen, is olijfolie in je koelkast bewaren. Als je de olie uit de koelkast haalt, kan de olie verdund worden door condensatie in de fles. De beste plek om olijfolie te bewaren is dan ook in een donkere, koele kast.

Bron: Purewow. Beeld: iStock