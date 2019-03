Geen zin om te koken? Zo weet je of je kant-en-klaarsalade wel echt gezond is

Soms heb je geen zin om een maaltijd te koken. Op die momenten neem je misschien een kant-en-klaarmaaltijdsalade mee uit de supermarkt. Zo krijg je in elk geval je vitamines binnen, toch? Of zijn die salades helemaal niet zo gezond?

Het lijkt zo voedzaam: een bak met groenten, vaak wat pasta en een beetje dressing. En ja, het is inderdaad beter dan naar de snackbar gaan om een patatje met mayo en een kroket te verslinden. Maar of die salade écht een gezonde optie is, is toch maar de vraag.

Kant-en-klaarsalades

We vroegen het Wendy van Walrabenstein, voedingsdeskundige en auteur van Food Body Mind. Volgens haar kunnen maaltijdsalades heerlijk én gezond zijn. Maar toch gaat het vaak mis.

Wendy: “Helaas is de realiteit dat salades te vaak te weinig of te veel voedingswaarde hebben. Daar bedoel ik mee dat een bordje groenvoer weliswaar gezond is, maar daar kun je het vaak niet een hele middag of avond op volhouden. Aan de andere kant zie ik in mijn praktijk ook regelmatig voorbeelden van vrouwen die denken heel goed bezig te zijn en vervolgens blijkt dat ze met hun salade meer dan 1000 calorieën binnenkrijgen.”

Caloriebommen

Hoewel een salade gezonde ingrediënten kan bevatten, is het niet de bedoeling dat je maaltijd 1000 calorieën bevat, legt Wendy uit. “Het gaat er zeker ook om wát je precies eet. Maar 1000 kilocalorieën voor een salade voor een gemiddelde Nederlandse vrouw is echt te veel. De meeste vrouwen verbruiken namelijk in totaal maar 2000 calorieën op een dag.”

Wat de echte caloriebommen zijn in een salade? Denk aan: avocado, walnoten, zongedroogde tomaatjes in olie, gerookte zalm, vis uit blik in olie, kaas, spekblokjes en croutons. Let hier dus op als je een salade koopt. Ook de dressing kan stiekem best calorierijk zijn. Kies er daarom bijvoorbeeld voor niet het hele zakje over je salade te gieten.

Wil je zelf een maaltijdsalade maken? Daarvoor geeft Wendy tips in dit artikel.

