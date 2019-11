Kant-en-klare andijviestamppot: volgens 'Kassa' scoren bijna alle merken onvoldoende

Eet jij ook zo graag stamppot op deze koude najaarsdagen? Maar heb je niet altijd zin om het helemaal klaar te maken? Grote kans dat je dan weleens een kant-en-klare stamppot van de supermarkt hebt geprobeerd.

Maar de kant-en-klare stamppot: die kan je volgens het consumentenplatform Kassa beter laten staan. Het testpanel van Kassa probeerde kant-en-klare andijviestamppot met gehaktbal(letjes) uit van 6 verschillende merken. Slechts 1 merk scoorde voldoende.

Merken en criteria

Het ging om kant-en-klare andijviestamppot van Albert Heijn, Aldi, Hema, Jumbo, Lidl en Plus. Het testpanel lette op de volgende criteria: uiterlijk, geur, textuur, smaak en de verhouding van de ingrediënten. Het panel bestond uit 4 experts op het gebied van stamppot.

Resultaat

Slechts 1 van de merken scoorde voldoende. Plus kreeg een 7,5 voor de kant-en-klare andijviestamppot. De andere 5 merken scoorden onvoldoende. Hema eindigde op de laatste plek en kreeg een 2,1. De algemene conclusie was dat de ‘bite’ werd gemist en dat de stamppotten van vlak van smaak en nattig waren. Ook de gehaktballetjes waren vaak niet lekker: of véél te zout of juist te flauw.

Twitteraars

Wat de kijkers van het programma Kassa over deze schokkende uitslag te zeggen hebben? Die vinden vooral dat je andijviestamppot gewoon lekker zelf moet maken.

Bron: Kassa. Beeld: iStock