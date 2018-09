Dag lange rij: kassaloos winkelen bij Albert Heijn is vanaf nú mogelijk

Sta jij ook altijd in de verkeerde (lees: langste) rij voor de kassa? Dan hebben we goed nieuws voor je. Albert Heijn introduceert kassaloos winkelen. Vanaf vandaag kun je in twee AH-winkels de supermarkt uitlopen zonder dat je langs de kassa hoeft. Nu al het beste nieuws van de maandag!

Je moet er wel even voor naar het Amsterdam Medisch Centrum. Daar gaat de proef in twee AH t0 go-winkels namelijk van start. Vanaf volgende week kun je ook bij de AH to go op het metrostation van Amsterdam Centraal terecht. Op basis van verzamelde ervaringen wordt bepaald of én wanneer andere AH-winkels de spiksplinternieuwe betaalmethode krijgen.

Tap to go-kaart

Klanten die de nieuwe betaalmethode willen uitproberen krijgen een speciale tap to go-kaart. Deze pas moet je voor het schap houden waaruit je een product haalt. Je hoeft je maar één keer te registreren zodat je gegevens aan een speciale app worden gekoppeld. Ben je de winkel uit, dan wordt het bedrag na tien minuten vanzelf van je rekening afgeschreven. Een kind kan de was doen! Ook fijn: je kunt ook een Android-telefoon gebruiken. iPhone-gebruikers moeten nog even geduld hebben, daar is nog geen toepassing voor.

Meer hulp

Gaan er door het schrappen van kassamedewerkers banen verloren? Nee, volgens Jan-Willem Dockheer, directeur van AH to go, niet. “Het is geen bezuinigingsmaatregel”, zegt hij. “Wat verandert, is dat mijn medewerkers midden in de winkel gaan staan en klanten gaan helpen. Als iemand bijvoorbeeld een vraag heeft over een bepaald product. Misschien is er juist meer arbeid nodig omdat de schappen sneller moeten worden bijgevuld.”

Bron: NOS. Beeld: ANP.