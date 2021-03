Katja komt met ijs in de smaken Biggetjes, Apekoppen en Yoghurtgums

In november 2020 gebeurde Fred van Leer hetgeen wat iedere bekendheid vreest; er bleken privébeelden van hem te zijn uitgelekt. Een nare periode volgde voor de 44-jarige stylist. Hij ging er naar eigen zeggen bijna aan onderdoor.

Langere tijd zat de immer goedlachse Fred in zak en as. Hij worstelde zelfs met suïcidale gedachtes, vertelt hij aan tijdschrift Linda.

Vernederend

Fred van Leer vertelt dat de impact van het uitlekken groot was. “Want dat onbekenden zoiets zien is al niet leuk, maar als vrienden en collega’s je dan gaan appen, dan zie je ineens vóór je wie dat filmpje allemaal heeft zitten bekijken. Dat is zo vernederend”, vertelt hij over het moment dat hij hoorde wat er gebeurd was.