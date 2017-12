Dit is waarom je binnenkort misschien geen kebab meer kunt eten

Ben jij dol op döner kebab? Dan hebben we misschien slecht nieuws voor je.

Het Europees Parlement wil het vlees mogelijk gaan verbieden om een bepaalde stof die eraan wordt toegevoegd. En dat betekent dág broodje kebab of kapsalon.

Fosfaat

Wat er dan zo mis is met kebab in Europa? Nou, voordat kebabvlees ingevroren wordt, wordt er fosfaat aan toegevoegd om het vlees mals en lekker te houden. Maar fosfaat eten kan schadelijk zijn en leiden tot hart- en vaatziekten, waarschuwde de Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in 2012 al.

Probleem voor kebabcafés

Precies om die reden buigt het Parlement zich nu kritisch over ‘onze’ döner kebab, en dan met name het fosfaat dat erin zit. De meeste kebabcafés, zeker in ons land, werken namelijk niet met vers vlees en zijn dus afhankelijk van de ingevroren döner kebab mét fosfaat.

Deuren sluiten

Zonder fosfaat zou een goede productie en levering van kebab onmogelijk zijn, melden Duitse media. Bovendien is dat ingevroren vlees zonder die stof lang niet zo lekker meer als het eenmaal in het café aankomt, laat staan dat het stevig blijft hangen aan het spit. Veel kebabcafés zullen door de maatregel hun deuren moeten sluiten, is de verwachting.

Onderzoek afwachten

Het Parlement heeft nog geen definitieve beslissing genomen. Politici wachten eerst nog verder onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid af. Mogelijk wordt het fosfaat in döner gedoogd. Er is dus nog hoop voor de döner kebab-liefhebbers onder ons.

Bron: AD. Beeld: iStock