Libelle Legt Uit: Wat is kefir en waar is het goed voor?

Je hebt er vast al wel eens over gehoord: het drankje kefir. Het is op steeds meer plekken te verkrijgen en wordt dan ook steeds populairder. Het zou namelijk heel veel gezondheidsvoordelen met zich meebrengen. Maar wat zíjn die voordelen eigenlijk?

Libelle legt het je haarfijn uit.

Fermentatie

Kefir is geen yoghurt en geen melk. Het heeft haar oorsprong in de Kaukasus liggen, waar het al eeuwenlang de normaalste zaak van de wereld is om melk te laten fermenteren. Het melksuiker verandert door het fermentatieproces in melkzuur, wat ook de smaak flink doet veranderen.

Probiotica

Kefir heeft dan ook een dikkere structuur dan melk, maar is toch weer dunner dan yoghurt. Toch komt de smaak ervan weer meer in de buurt van yoghurt, doordat het vrij zuur is. Het is een grote bron van probiotica, en dát is dan ook gelijk de reden waarom het zo populair is.

Gezondheidsvoordelen

Probiotica staan er namelijk om bekend goed voor je darmgezondheid te zijn. Ook kan het binnenkrijgen ervan een positief effect op je spijsvertering hebben en zelfs gewichtsverlies bevorderen. Het bevat relatief weinig lactose en calorieën, want per 175 milliliter kefir krijg je slechts 104 calorieën binnen. Heb jij het al geprobeerd?

