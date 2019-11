Nu al favoriet voor de kerstdagen: een ijstaart gemaakt van speculoos

Een kerstdiner sluit je helemaal in stijl af met een ijstaart. Wel zo feestelijk, toch? Dit jaar hoef je niet lang te zoeken naar de lekkerste smaak.

Die hebben wij vast voor je gevonden. Lotus komt namelijk met een ijstaart met speculoos op de markt.

Heerlijk romig vanille-ijs met een crunchy vulling van speculoos en stukjes speculoos als topping. En er zit ook nog wat verstopte chocolade in. Klinkt heerlijk, toch? Ook prima te eten buiten de feestdagen om. Je vindt ‘m gewoon in de supermarkt, dus hop, lekker uitproberen. Scheelt je bovendien een aantal uren in de keuken om een dessert in elkaar te knutselen.

Bron: Flair. Beeld: iStock