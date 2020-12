Wil je deze kerst groots uitpakken met het dessert, zonder al te lang in de keuken te staan? Dan zijn deze lekkere kerstdesserts een goede optie.

Sla jij nooit een dessert over en ben je dol op Kinder Bueno? Dan is dit kersttoetje echt iets voor jou.

Ingrediënten voor 4 personen



Zo maak je het

1. Klop de slagroom lobbig tot stevig, maar niet helemaal stijf. Voeg eventueel wat suiker toe om het geheel nóg zoeter te maken.

2. Breek vier pakjes Kinder Bueno in stukjes en prak ze met een vork fijn. Doe alles in een kom en laat het au bain marie smelten.

3. Haal de pan van het vuur en roer de mascarpone door de gesmolten Kinder Bueno. Roer het rustig, maar goed door elkaar tot je een egaal mengsel hebt.

4. Spatel voorzichtig de slagroom erdoorheen en laat de mousse minstens een half uur opstijven in de koelkast. Vergeet niet de mousse een half uur voor serveren weer uit de koelkast te halen. Smakelijk!

2. Walnotentaart – Lekker eten met Linda

Deze walnotentaart is supermakkelijk en óh, zo lekker. Bovendien kun je de taart van tevoren klaarmaken, zodat je geen stress meer hebt tijdens kerst.

Ingrediënten voor 1 taart

350 gram walnoten (+ extra voor garnering)

4 eieren

225 gram suiker

Poedersuiker

Optioneel: geraspte citroen

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 190 graden Celsius en bekleed de bodem van een bakblik met bakpapier en vet de randen in met olie.

2. Mix de walnoten tot zand in een keukenmachine of blender. Splits de eieren en mix het eigeel met de suiker tot een romige massa. Voeg de gemalen walnoten (en geraspte citroen) toe en roer alles goed door elkaar.

3. Zorg dat de mixer en kom vetvrij zijn en klop daarin de eiwitten stijf. Meng het eiwitmengsel door het walnotenmengsel tot een egale massa.

4. Doe de massa in het bakblik en zet deze 40 tot 50 minuten in de oven. Laat de taart eerst afkoelen voordat je het bakblik verwijdert. Bestrooi de taart met poedersuiker en garneer met een paar walnoten. De taart is goed als ‘ie vanbinnen een beetje smeuïg is, zoals bij een brownie. Lekker!

3. Originele arretjescake – Lekker en simpel

Arretjescake is een Nederlandse cake met chocolade, boter, cacao en koekjes. Klinkt lekker, niet waar? Wil je echt uitpakken, dan is deze nieuwe variant misschien iets voor Kerstmis.

Ingrediënten voor 1 cake

300 gram witte chocolade

100 gram boter

100 ml maple syrup

Half pak Schuddebuikjes

Zo maak je het

1. Smelt de boter, chocolade en maple syrup samen in een steelpannetje. Bekleed ondertussen een cakeblik met bakpapier.

2. Zet het vuur uit wanneer alles gesmolten is en voeg vervolgens een groot deel van Schuddebuikjes toe aan het mengsel. Bewaar enkele speculaasjes voor over de bovenkant van de cake.

3. Roer het geheel goed door voordat je het in het cakeblik stort. Strooi tot slot de overgebleven Schuddebuikjes over de bovenkant van de cake. Druk deze zachtjes aan, zodat ze tijdens het aansnijden goed blijven zitten.

4. Zet de arretjescake minstens 2 uur in de koelkast.

4. Frambozentaartje met lemon curd – Simone’s Kitchen

Dit recept kun je zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt. Zo kun je kant-en-klare schuimkoekjes kopen of zelf aan de slag gaan met het maken van meringues.

Ingrediënten voor 4 personen

4 schuim meringues (gekocht of zelf gemaakt)

200 ml slagroom

125 gram frambozen

4-5 eetlepels lemon curd

Zo maak je het

1. Klop de slagroom zonder suiker stijf. Zorg dat er wel wat piekjes zijn maar maak ‘m niet té stijf.

2. Meng de slagroom met de lemon curd en zorg dat het goed door elkaar is geroerd.

3. Breek de meringue in stukjes. Maak nu laagjes in een glas of schaaltje naar wens. Begin met slagroom, dan de stukjes meringue en daarop fruit. Je kunt de laagjes herhalen als je een hoog glas hebt, maar bij een klein schaaltje kun je het bij één laagje houden. Bon appétit!

5. Toetje met banaan en Rolo – Libelle

Warm, zoet en smeuïg: dit toetje heeft alles wat je wilt. Het ziet er misschien niet zo feestelijk uit, maar lekker is het wel.

Ingrediënten voor 4 personen

4 bananen

32 Rolo’s

4 bolletjes vanille-roomijs

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Laat de schil om de bananen heen zitten en snijd de bananen in de lengte in. Zorg ervoor dat je niet helemaal door de banaan heen snijdt. Het is de bedoeling dat je een soort gleuf maakt.

2. Pak vervolgens de Rolo’s erbij en druk deze in de openingen van de bananen. In iedere banaan mogen ongeveer 8 Rolo’s.

3. Vervolgens leg je de bananen in de oven. Ze zullen na zo’n 10 minuten wel klaar zijn, maar dat verschilt heel erg per oven. Wanneer de schil van de bananen zwart is en de Rolo’s gesmolten, is je snack klaar.

4. Serveer de bananen met een bolletje vanille-roomijs. Mjam!

Of sluit het kerstdiner spectaculair af met deze mousse van chocolade nougat:

