Dít verrassende product blijken we massaal in te slaan voor het kerstdiner

Rollade, pasteitjes, aardappeltjes? Wordt het tomatensoep, carpaccio of tover je toch weer haricots verts op tafel deze feestdagen? Allemaal flink geliefde kerstgerechten, maar er is nóg iets wat we massaal inslaan voor het kerstdiner.

Wat blijkt? Nederlanders gaan massaal aan de garnaal in december.

Dat bevestigen cijfers van het CBS. Dat de noordzeegarnalen razend populair zijn tijdens de feestdagen, is terug te zien in de omzet van de supermarkten. Zo was in december 2018 de omzet van noordzeegarnalen ruim 4 keer hoger dan in de rest van het jaar.

Miljoenen garnalen

Garnalen zijn sowieso populairder dan ooit. Tot 2009 werd in de Nederlandse havens elk jaar ongeveer 10 miljoen kilo aangevoerd. In de jaren die volgden, werden het alleen maar miljoenen kilo’s meer. 2018 was een topjaar: toen werd er voor maar liefst 24 miljoen kilo aan noordzeegarnalen de havens binnengebracht. Dat was meer dan het dubbele vergeleken met 2017.

Bron: CBS. Beeld: iStock