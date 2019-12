Boodschappen doen: zó ontwijk je de kerstdrukte in de supermarkt

Het leuke aan Kerst: samen zijn met de hele familie, lekker eten en eindeloos veel kerstfilms kijken. Het nadeel: de drukte in de supermarkt, doordat iedereen een uitgebreid diner wil maken.

Gelukkig kun je de topdrukte eenvoudig ontwijken. Dankzij deze tips is expeditie kerstboodschappen doen een eitje.

Inkoppertje: wacht niet tot het allerlaatste moment

Het duurt nog wel even voordat het echt Kerst is, dus waarom zou je nu alvast je boodschappen doen? Nou, omdat iedereen zo denkt dus. De producten die niet vers zijn, kun je prima al in huis halen. Sommige versproducten ook trouwens, dan vries je die gourmetschotel gewoon in. Zo hoef je vlak voor Kerst alleen nog maar wat groente en fruit te scoren.



Of wacht juist wel

Maar wacht dan echt tot het Eerste Kerstdag is en ga zodra de supermarkt de deuren opent. Deze tip gaf supermarktdeskundige Gerard Rutte aan Omroepwest.nl.

Gezellig is het niet, want je mist daardoor waarschijnlijk het kerstontbijt en van uitslapen komt ook niet veel terecht. Maar hé, je kunt wel boodschappen doen in alle rust. Let wel even op of de supermarkten bij jou in de buurt open zijn op Eerste Kerstdag, anders wordt het vooral een karige Kerst.

Bestel je boodschappen online

Waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk kan? Op je laptop, pc of in de mobiele app van de supermarkt op je telefoon, kun je zo, hoppakee, je winkelmandje volgooien, terwijl je op de bank zit. Kerstinkopen doen, was nog nooit zo relaxt. Bijna alle supermarkten hebben tegenwoordig wel opties om boodschappen thuis te laten bezorgen.

Wederom geldt: wacht niet te lang. Anders redden de bezorgers het misschien niet meer om op tijd langs te komen.

Kijk op Google wat normaal gesproken de drukste en rustigste tijden zijn

Als je de naam van je supermarkt en je woonplaats of buurt intypt op Google krijg je vaak een grafiek te zien met hoe druk het op welk tijdstip is. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat het bij Albert Heijn in Zwolle, in winkelcentrum Diezerpoort op dinsdagavonden om 18.00 uur meestal redelijk druk is.

Zo vlak voor Kerst is het waarschijnlijk nóg een stuk drukker op dat tijdstip. Je kunt dus het beste kiezen voor een moment dat normaal gesproken vrij rustig is. Dan zal de drukte in de dagen voor Kerstmis waarschijnlijk enigszins meevallen.

Ga naar de supermarkt waar je altijd heen gaat

Daar weet je waar alles staat en dat neemt al wat stress weg. Ook ken je misschien de kassiers en weet je wie het snelst de boodschappen scant.

Ga op een moment dat je geen haast hebt

Doordat het drukker is, kun je niet zo snel door alle paden zigzaggen als je normaal misschien doet. Frustrerend? Ja. Hoe je daar het beste mee om gaat? Door op een tijdstip te gaan dat je geen haast hebt. Anders maak je het boodschappen doen wel erg onaangenaam voor jezelf. Probeer het eerder als een uitje te zien. Misschien kom je zelfs bekenden tegen die je al een tijd niet had gezien, dat kan ook reuze gezellig zijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Omroepwest.nl, RTL Nieuws. Beeld: iStock