Deze gerechten staan tijdens kerst bij veel Nederlanders op het kerstmenu

Deze kerst is helemaal anders dan anders. Wil je ook het kerstmenu dit jaar wat anders aan gaan pakken? Veel Nederlanders hebben het kerstmenu al rond en een aantal gerechten zijn dit jaar bij veel mensen populair.

Veel mensen vieren kerst dit jaar met minder mensen dan normaal. Dat kan een reden zijn om het kerstmenu om te gooien. Maar toch houden veel Nederlanders het bij de klassiekers deze kerstdagen.

Kerst voorgerecht

Uit data van Reclamefolder.nl blijkt dat veel mensen dit jaar soep serveren als voorgerecht. Daar gebruiken veel thuiskoks een verspakket voor. Dit voorgerecht past goed binnen de trend van gezond en meer vegetarisch eten. Volgens onderzoek van DPG Media zijn Nederlanders in de loop der jaren gezonder eten belangrijker gaan vinden. 82% vindt gezond eten erg belangrijk en 54% kookt met meer verse producten dan vroeger.

Vis als hoofdgerecht

Dit jaar kiezen veel mensen voor vis als hoofdgerecht op het kerstmenu. Verse zalmfilet is erg populair in de folders. Daarnaast blijkt uit deze data ook dat prei en sperziebonen populaire groenten zijn voor de kerstdagen. Daar drinken veel mensen een Berberana-wijn bij. Deze wijn is een van de best verkopende wijnen over hele wereld en ook in Nederland heel populair. Het nagerecht houden we klassiek en is bij veel mensen dit jaar een feestelijk en winters ijsdessert.

Wil je het zo goedkoop mogelijk doen deze kerst? Zó is een kerstdiner voor minder dan € 10,- mogelijk:

Bron: Reclamefolder.nl. Beeld: iStock