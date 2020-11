Mmm: Buckingham Palace-chefs delen ‘geheim’ recept van kerstpudding

Fans van het Britse koningshuis volgen het wel en wee van koningin Elizabeth en haar familie maar wat graag op social media. Met een dikke 8 miljoen volgers is de royal family dan ook behoorlijk populair op Instagram. Op het account verschijnen vooral foto’s en video’s van de activiteiten die de royals ondernemen, maar af en toe ook een koninklijk lekker recept.

Zo ook deze zondag. Op het menu: een heerlijke kerstpudding.

Is het al Kerstmis?

Hoewel het nog even duurt tot het Kerstmis is, kun je natuurlijk nooit te vroeg beginnen met de voorbereidingen. En in Engeland is het zondag Stir-up Sunday. Deze dag (de laatste zondag voor de adventtijd begint) staat altijd helemaal in het teken van voorbereidingen treffen voor de kerstlekkernijen. Het is dan traditie om een Christmas pudding te bakken.