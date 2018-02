Het keto-dieet is ongekend populair - maar hoe gezond is het?

Op dieet en toch lekker blijven genieten van een stuk kaas tijdens een avondje bankhangen? Dat kan, en wel met dit hippe dieet.



Beroemdheden als Gwyneth Paltrow en Mick Jagger zijn al om: ze volgen het zogenaamde ‘keto-dieet’. Het dieet is niet alleen een hit in Amerika, maar ook in ons kikkerlandje.

Niet nieuw

Het keto-dieet mag nu hip zijn, maar het is niet nieuw. De basis van het dieet is het skippen van koolhydraten uit je voeding. En daarmee experimenteren we al een eeuw lang. Waarschijnlijk ken je het Atkins-dieet wel: door brood en aardappelen te schrappen, komt in je lichaam een andere stofwisseling op gang. Na een aantal dagen gaat je lichaam in plaats van glucose (uit koolhydraten) vet gebruiken als energiebron. Het ket0-dieet lijkt op dit dieet.

Keto-dieet

Wie het keto-dieet (ook wel ketogene dieet) volgt, eet vooral vetten en amper koolhydraten. Je kunt dus los met avocado’s, noten, eieren, vlees en kaas. Maar: hoe gezond is zo’n dieet nou eigenlijk? Daar heeft Astrid Postma-Smeets, voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum wel iets over te zeggen. “Er zijn geen wonderdiëten. En van alle diëten val je in het begin af. Maar omdat het zo moeilijk is vol te houden, val je terug naar je oude gewicht als je ermee stopt.”

Vooral veel vet

Verder meldt Postma-Smeets op AD.nl: “Het nadeel is van het dieet – naast het feit dat je waarschijnlijk vooral minder eet omdat de avocado’s en biefstukken je neus uitkomen – dat je veel vlees binnenkrijgt en dat is niet echt fijn voor moeder natuur. Om al die koeien te laten groeien hebben we veel soja en graan nodig”, aldus Postma-Smeets. “Die kunnen we beter zelf opeten, want dat is voor de planeet veel beter.”

Bovendien mis je de vezels, mineralen en vitaminen uit volkoren producten. En die heb je écht nodig. Conclusie: wie discipline heeft, valt heus af met dit dieet. Maar of het echt gezond is, valt te betwijfelen.