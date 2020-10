Deze heerlijke Kinder Bueno mousse maak je met slechts 3 ingrediënten

Sla jij nooit een dessert over en ben je dol op Kinder Bueno? Lees dan snel verder, want deze heerlijke Kinder Bueno mousse heb je in no-time op tafel staan.

En goed nieuws voor de beginnende koks en bakkers: deze mousse kan bijna niet mislukken. Het is echt een heel simpel recept.

Mousse

Twee heerlijke repen met dunne, krokante wafeltjes met lichte hazelnootvulling, overgoten met heerlijke melkchocolade. Ja, Kinder Bueno’s zijn om te smullen. Maar wat dacht je van een Kinder Bueno mousse? Dat kan toch niet misgaan?

Ingrediënten voor 4 personen

5 x 2 Kinder Bueno

250 milliliter verse slagroom

175 gram mascarpone

Zó ga je te werk

1. Klop de slagroom lobbig tot stevig, maar niet helemaal stijf. Voeg eventueel wat suiker toe om het geheel wat zoeter te maken.

2. Breek vier pakjes Kinder Bueno in stukjes en prak ze met een vork fijn. Doe alles in een kom en laat de chocolade au bain marie smelten.

3. Haal de pan van het vuur en roer de mascarpone door de gesmolten Kinder Bueno. Roer het rustig, maar goed door elkaar tot je een egaal mengsel hebt.

4. Spatel voorzichtig de slagroom erdoorheen. Verdeel de mousse over vier glazen. Breek de laatste Kinder Bueno in stukken en verdeel ze over de glazen.

5. Laat de mousse minstens een half uur opstijven in de koelkast. Smakelijk!

Nog meer Kinder Bueno? Probeer deze fudge gemaakt witte Kinder Bueno eens keer:

Bron: Lekker foodblog. Beeld: iStock