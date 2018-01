Kinder Chocolade brengt nu ook iets anders lekkers op de markt

Kinderen zijn er dol op, maar ook wij volwassenen lusten er wat van. Een Kinder Bueno, Suprise ei of chocoladereepje, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Goed nieuws voor de liefhebbers. Binnenkort wordt het assortiment uitgebreid. Het moederbedrijf Ferrero komt namelijk met speciale Kinder ijsjes.

Combinatie

Om dit voor elkaar te krijgen heeft Ferrero de handen geschud met Unilever. Het Italiaanse bedrijf Ferrero (dat ook Nutella en Ferrero Rocher heeft bedacht) kondigde aan de uniekheid en creativiteit van Ferrero te willen combineren met de ‘uitgebreide expertise in de ijssector’ van Unilever.

Kinder ijssandwich

Helaas moeten we in Nederland nog even wachten, want het resultaat van deze samenwerking wordt 5 februari in Duitsland gelanceerd. Er zullen vier soorten ijsjes op de markt komen. Ieder ijsje gericht op een product van Kinder Chocolade. Zo zal er onder andere een Kinder Bueno ijsje komen en een Kinder ijssandwich.

Wachten

Verder worden de nieuwe Kinder ijsjes uitgebracht in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. We moeten dus nog even wachten voordat we deze nieuwe creatie kunnen proeven, maar Ferrero kennende zullen ze weer om te smullen zijn.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock