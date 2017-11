Je kleintjes veilig met mes en vork leren eten lijkt misschien een helse taak, maar met onze tips lukt het vast makkelijker dan gedacht. En denk er eens aan hoe trots ze zullen zijn als ze ’t alleen kunnen!

Begin met 2 lepels

Als je peuter ongeveer een jaar oud is, kan je hem/haar voorzichtig met bestek leren eten. Je begint het best met 2 lepels: de ene geef je aan je kind, met de andere geef je hem/haar eten zoals je het normaal zou doen. Op die manier leert je kindje de lepel goed vasthouden. Oefen met puree, pap of soortgelijk voedsel en moedig je zoon of dochter aan om het ook eens zelf te proberen (terwijl jij zijn/haar hand begeleidt). Na verloop van tijd laat je het hen zelf proberen. Er zal veel gemorst worden, dus zorg voor een afwasbare ondergrond ;). Deze fase kan maanden duren, dus geduld is geen overbodige luxe.

Stap over naar een vork

Als zoon- of dochterlief het gebruik van een lepel onder de knie heeft, kan je overstappen naar vorkjes. Kies voor zacht voedsel en niet al te scherpe vorkjes (liefst op kindermaat gemaakt). Laat hem/haar eerst het vork gebruiken zoals ze een lepel zou gebruiken. Toon daarna hoe je voedsel op je vork kan prikken.

De laatste stap: een mes

Natuurlijk is elk kind anders, maar doorgaans raadt men aan om je kinderen pas een mes te laten gebruiken als ze ongeveer 2,5 jaar oud zijn. Laat je kind oefenen met zacht voedsel om frustraties en uitglijden te vermijden. Laat geen enkele kans onbenut om hen te laten meehelpen in de keuken door hen bijvoorbeeld met een gewoon mesje zachte groenten of een boterham te snijden.

De algemene regel luidt: wees geduldig! Je kind leren eten met mes en vork is een werk van lange adem, maar jullie zullen er samen ongetwijfeld massa’s plezier aan beleven.

Tip: gebruik kindvriendelijk bestek

Bestek op kindermaat is niet enkel aantrekkelijker voor je spruit, maar ook nog eens makkelijker hanteerbaar en veiliger.

Bron: Libelle-lekker.be Beeld: iStock