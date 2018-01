Artsen vertellen waarom je kinderen géén energiedrankjes moet geven

Dat energiedrankjes niet per se gezond zijn, weten we allemaal wel. Maar dat het oppeppende drankje (vooral voor kinderen) zó ongezond is; dat is even schrikken.

Als zelfs kinderartsen zich ermee gaan bemoeien, is het menens. Kinderartsen pleiten voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de 18 jaar. Want wat blijkt? Bij jonge patiënten die zich melden met klachten als rusteloosheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen, blijkt het pepdrankje regelmatig de boosdoener.

Zes blikjes

Vaak blijft het niet bij het drinken van één of twee energiedrankjes. Vooral tieners vanaf 12 jaar drinken soms wel zes blikjes of meer van het goedje, met als doel een energieboost. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) maakt zich hier grote zorgen over. De vereniging is daarom voor een verbod op de mierzoete drankjes voor jongeren onder de 18 jaar.

Advies Voedingscentrum

Op de blikjes staat niet voor niets de waarschuwing: ‘Niet aanbevolen voor kinderen’. Ook het Voedingscentrum is geen fan van de oppeppende drankjes. Hun advies? Onder de 13 jaar lekker de energiedrankjes laten staan. Tieners tussen de 13 en 18 jaar zouden maximaal één blikje per dag mogen drinken. Naast kans op klachten als vermoeidheid en hartritmestoornissen, vergroot het drinken van te veel energiedrankjes zélfs de kans op een epileptische aanval.