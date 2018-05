Deze kinderen proeven voor het eerst in hun leven Nederlandse snacks

Eigenlijk is het raar dat boterhammen met hagelslag en stroopwafels nog steeds niet wereldwijd een hit zijn. Dat vinden deze kinderen ook.

De schatjes in de video krijgen een paar van de beste Nederlandse snacks voorgeschoteld en mogen vervolgens hun genadeloze oordeel spuien. Stroopwafels, drop, speculaas, Smoeltjes, hagelslag: wat zijn we eigenlijk een stelletje zoetekauwen bij elkaar. Niet zo gek dus dat de kinderen in het filmpje de Hollandse traktaties wel kunnen waarderen. Vooral de boterhammen met hagelslag gaan erin als zoete koek (“Ontbijten jullie daar echt mee? Heb je dan niet de hele dag buikpijn?”). Alleen drop, daar hebben ze nog wel zo hun bedenkingen bij…

Bron: Kids Try. Beeld: Facebook