Deze heerlijke variant op kippensoep maakt van koude dagen een feestje

Nu de kinderen het huis uit zijn, zit actrice Susan Visser (55) zelf ook in een andere levensfase. Even wennen, maar de hernieuwde vrijheid is ook fijn: “Ik hoef me niet meer naar huis te haasten omdat er iemand op me zit te wachten."

Theater de Meervaart, Amsterdam, 9 uur ’s ochtends. Straks heeft actrice Susan Visser hier repetities voor haar nieuwe voorstelling De Grootste Helft. Met een brede glimlach haalt ze me op uit de foyer. Een glimlach die tijdens ons gesprek maar zelden verdwijnt. “Kom maar, ik weet een rustig plekje waar we kunnen praten.” Ze l