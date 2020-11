Ontbijtje met een twist: kiwi-ontbijtcake met havermout en dadels

Zin in een ontbijtje dat anders is dan anders? Met deze verrassende kiwi-cake met havermout en dadels maak je je ontbijt niet alleen lekker, maar ook supergezond.

Met wat fruit in de ochtend krijg je meteen een flinke dosis vitaminen binnen. In een kiwi zitten veel vezels die je bloedsuikerspiegel onder controle houden. Zin in een en ontbijtje met een twist? Duik de keuken in en maak dit weekend deze goddelijke kiwi-ontbijtcake.

