Waarom je voortaan ook het klokhuis van je appel wilt opeten

De herfst staat voor de deur en dat betekent niet alleen dat de blaadjes verkleuren, de temperaturen dalen en de dagen korter worden. Het betekent ook dat het appelseizoen voor de deur staat. Wist jij dat je voortaan het klokhuis van de appel het best kunt opeten?

Er zitten namelijk tal van verrassende gezondheidsvoordelen aan.

Klokhuis weggooien of niet?

De kans is groot dat jij net als menig ander het klokhuis van je appel zonder nadenken in de groene bak gooit. Erg appetijtelijk ziet het er namelijk niet uit – en zo smaakt het ook niet echt. Ook wanneer je appels gebruikt in taarten of cakes zul je netjes de schil én het klokhuis ver van het beslag vandaan houden. Toch kun je voortaan beter gewoon de hele appel gebruiken.