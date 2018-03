Knäckebröd: welke soort is het gezondst?

Altijd maar die saaie boterham; soms heb je behoefte aan iets anders tijdens de lunch. Wij vinden crackers een lekker alternatief; en dan vooral dat heerlijk knapperige knäckebröd.

Wat betreft knäckebröd is de keuze reuze. Om er een paar te noemen: je hebt een volkoren variant, een versie met sesamzaadjes, ‘goudbruin’ en ‘vezelrijk’. Maar: welke soort kun je, qua gezondheid, het beste kiezen? Wij zochten het voor je uit. We vergelijken de calorieën, vet, eiwitten en koolhydraten. En: we vonden nog een interessant feitje over volkoren producten…

1. Knäckebröd volkoren

Calorieën per stuk: 36

Eiwit: 1,1 gram

Vet: 0,4 gram

Koolhydraten: 6,4 gram

2. Knäckebröd goudbruin

Calorieën: 41

Eiwit: 1,2 gram

Vet: 0,7 gram

Koolhydraten: 7,2 gram



3. Knäckebröd sesam

Calorieën: 42

Eiwit: 1,3 gram

Vet: 1 gram

Koolhydraten: 6,8 gram



4. Knäckebröd vezelrijk

Calorieën: 35

Eiwit: 1,3

Vet: 0,7 gram

Koolhydraten: 4,8 gram

Conclusie

Wat betreft calorieën is het verschil tussen de crackers niet zo groot. Als je kijkt naar de koolhydraten in de crackers zien we wél een verschil: waar een vezelrijke cracker zo’n 4,8 gram koolhydraten bevat, zit er in een goudbruine knäckebröd zo’n 7,8 gram koolhydraten. Het meeste vet zit in de sesam variant, het minste in de volkoren cracker. De meest verstandige keuze is dan ook de volkoren cracker: hierin zit het minste vet en tegelijkertijd de meeste vezels. Zorg wél dat je een variant kiest die echt uit 100 procent volkorenmeel bestaat.

Volkoren (of toch niet?)

Een beetje op je calorieën letten is wel verstandig. Of een bepaald product wel of niet goed voor je is, hangt natuurlijk óók af van wat er precies in zit. Want: veel soorten volkoren knäckebröd bevatten naast volkorenmeel ook behoorlijk wat wit meel. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond waarin 10 soorten knäckebröd met elkaar werden vergeleken. En wat blijkt? Zes van de tien soorten bestaat voor een behoorlijk deel uit witte bloem. Oeps.

De term ‘volkoren’ mag voor brood beschermd zijn (een brood mag pas ‘volkoren’ heten als het voor 100 procent uit volkorenmeel bestaat), voor crackers geldt dit niét. En daar gaat het mis. Tip: lees goed het etiket voordat je een pakje crackers in je mandje gooit.