Híer moet je knoflook bewaren voor de langste houdbaarheid

Je hebt het waarschijnlijk altijd in huis: knoflook. Maar hoe lang kun je deze smaakmaker eigenlijk bewaren? Dat heeft alles te maken met de plek waar je deze bewaard.

Bewaar je het tussen de uien, in de koelkast of toch ergens anders?

Droog, koel en donker

Knoflook kun je het beste bewaren op een droge en donkere plek. In een blik met deksel bijvoorbeeld, of in het keukenkastje. Als je een de bol knoflook ongepeld op een droge, koele en donkere plek bewaard, blijft het maar liefst een halfjaar goed.

Schil

Misschien vind je het irritant dat die schillen van de knoflook altijd overal achterblijven, maar toch kun je deze wel het beste erop laten. Als je de schil eraf haalt, is de knoflook nog maar 3 weken houdbaar. En wanneer je per ongeluk teveel knoflook hebt gehakt of geperst, kun je dit maar beter snel weer gebruiken: dit is nog maar 1 dag houdbaar.

Groene steel

Een halfjaar is behoorlijk lang om eten te bewaren. De kans is dan ook groot dat er het één en ander uit zal groeien na enige tijd. Je hebt vast wel eens meegemaakt dat er een groene steel uit een knoflookteen groeide. Geen probleem, je kunt het evengoed nog eten. Wel is het verstandig om het groene gedeelte even te verwijderen, dit kan namelijk behoorlijk bitter smaken.

Bedorven

Als de knoflook donkere of groene vlekken heeft, dan kun je ‘m beter in de vuilnisbak gooien. Deze vlekken wijzen er namelijk op dat-ie aan het rotten is. Ook als de teentjes zacht aanvoelen is het niet meer goed.

Bron: Elle Eten, beeld: iStock