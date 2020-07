Jummie! Zó maak je knoflookchips van overgebleven knoflookschilletjes

Maak je een gerecht met knoflook? Gooi de schilletjes dan niet weg. Hiermee kun je namelijk heel lekkere knoflookchips maken. Je hebt dan een gezonde snack én je verspilt minder eten. Dat klinkt als een goede win-winsituatie.

We gooien gemiddeld 34 kilo voedsel per jaar weg. Zonde en meestal onnodig. Dat geldt ook voor het schilletje dat om knoflook heen zit. Dat is gewoon eetbaar. Het zit vol antioxidanten en vitamines, maar het is ook taai. Het is daarom niet lekker om het rauw door een salade heen te gooien, maar als je het bakt in een pan of in de oven doet, kan het hartstikke lekker zijn. Dit kun je ook doen met de schil van uien of sjalotjes.