Je kunt nu thee drinken, een koekje eten en tegelijkertijd burgemeester Eberhard van der Laan eren. Vanaf 5 mei heeft Amsterdam namelijk een eigen koekje: het Eberhardje.

Het Amsterdamse Eberhardje is vernoemd naar oud-burgemeester Eberhard van der Laan, die in oktober vorig jaar overleed aan longkanker. Het nieuwe koekje staat, zo zeggen de makers “net als hij, voor verbinding tussen de inwoners en bezoekers van Amsterdam en voor de liefde voor onze mooie hoofdstad.”

Ondernemer Résalieke Vlieger bedacht het Eberhardje, een roomboterkoekje, in de vorm van een hart met de drie Andreaskruisen in het midden (die ook op de welbekende Amsterdamse paaltjes staan). Samen met Nico Meijles, eigenaar van banketbakkerij Holtkamp ontwikkelde ze het idee. Maar niet voor ze toestemming hadden gevraagd aan Eberhards weduwe Femke van der Laan, natuurlijk. Zij vond het een mooi initiatief.

‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’

Amsterdam had nog geen eigen koekje (alleen Amsterdammertjes, als drop en chocola), maar vanaf nu dus wel. Met het vanille roomboterkoekje willen de makers niet alleen geld verdienen; het Eberhardje moet aan de belangrijkste boodschap van de oud-burgemeester uiting geven. Te weten ‘zorg goed voor onze stad en voor elkaar’. Een deel van de winst gaat in die gedachte naar activiteiten gericht op het verbinden van mensen in Amsterdam.

Eberhardje eten? Je krijgt ze vanaf 6 mei bij de koffie in het Museumcafé Rijksmuseum, het Museumcafé Mokum en het Van Gogh Museum. Kopen voor thuis kan ook, maar dan moet je even afreizen naar de hoofdstad: ze liggen bij Patisserie Holtkamp. Omdat de bakkers net zijn begonnen, kun je ze nog niet online bestellen. Hoeveel de koekjes gaan kosten is (ook) nog niet bekend.

Bron en beeld: Eberhardjes.nl, iStock.

