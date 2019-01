5x zo maak je je koffie zoet zónder suiker of een zoetje

Kun je de bittere smaak van zwarte koffie niet verdragen, maar wil je het liefst ook geen suiker of zoetstof meer in je koffie doen? Er zijn een aantal gezonde alternatieven.

Minderen in suiker is sowieso een goed idee. Door te veel suiker kun je last krijgen van maag- en darmklachten en vermoeidheid. Ook krijg je er veel calorieën mee binnen, waardoor je aan kunt komen én kunnen er gaatjes in je tanden ontstaan. Enfin, er zijn dus genoeg alternatieven voor suiker of zoetjes – die misschien zelfs nog lekkerder zijn:

1. Dadels

Roer wat dadelpasta door je koffie heen. Dit maak je heel makkelijk zelf: week pitloze medjoul-dadels een uur in water en pureer ze vervolgens met twee theelepels water, totdat het een zachte pasta wordt. Dadels zitten bovendien boordevol magnesium, vezels en vitamine B6.

2. Vanille-extract

Een druppel vanille-extract is al genoeg om je kopje koffie zoeter te maken. Heb je er ook nog eens een extra lekker smaakje doorheen.

3. Honing

Heb je er al eens aan gedacht om honing naast in je thee thee ook in je bakje pleur te sprenkelen? Honing heeft van zichzelf al een sterke smaak, dus je zult er niet veel van nodig hebben.

4. Kaneel

Een wolkje kaneel in je koffie kan de smaak van de bonen versterken. Wat je ook eens kunt proberen: een kaneelstokje tussen je koffiepads of koffiebonen leggen. Worden ze vanzelf al iets zoeter, nog voordat je ze gebruikt.

5. Cacaopoeder

Goed nieuws voor alle chocoladeliefhebbers. Rauwe cacao is namelijk ook een heerlijke zoetmaker voor in je koffie. En aangezien het ook nog eens een hoog gehalte aan antioxidanten bevat die een positief effect hebben op je bloedvaten, ben je ook nog eens goed bezig voor je lichaam.

Bron: Voedingscentrum, Kayla Itsines. Beeld: iStock