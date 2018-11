Zó maak je een heerlijke bananenkoffie voor bij het ontbijt

Koffie en bananen worden regelmatig bij het ontbijt genuttigd, maar wist je dat je deze producten ook heel goed kan combineren? Een bananenkoffie is namelijk ideaal als ontbijtje.

Het vult goed, je wordt er wakker van en het smaakt ook nog eens heerlijk. Bovendien heb je het in no-time gemaakt. Wat wil je nog meer? Je kunt de bananenkoffie zien als een soort milkshake, maar dat een stuk gezonder. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is: 1 rijpe banaan, 1 kopje water, 1 kopje sterke koude koffie en wat ijsblokjes.

Mengen

Snij de banaan in stukjes en doe de banaan in de blender. Voeg het kopje water toe en zorg ervoor dat het een glad mengsel wordt. Doe een ijsklontjes in een mok of glas en voeg daar de koude koffie aan toe. Zorg dat de koffie tot ongeveer de helft van de mok komt. Giet dan het bananenmengsel erbij en roer het goed door elkaar. Et voíla, je ontbijtje is klaar.

Mocht je het lekker vinden, kun je natuurlijk ook altijd nog een scheutje (soja- of kokos)melk toevoegen voor wat extra smaak.

BEKIJK OOK: Je bananen langer vers houden? Zo doe je dat!



Bron: Margriet. Beeld: iStock