Nog een reden om een bakkie te drinken: koffie is goed voor je huid

Drink vandaag nog maar een extra kopje koffie, want uit nieuw onderzoek blijkt dat dit drankje eigenlijk heel goed is voor je huid.

Vrouwen die regelmatig een bakkie drinken, blijken minder last te hebben van rosacea. Dit is een vervelende huidaandoening waarbij je last krijgt van puistjes en rode vlekken in je gezicht. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek gepubliceerd in het vakblad JAMA Dermatology.

Eet- en drinkgewoonten

Voor de studie werd de data van 82.000 Amerikaanse vrouwen onderzocht. De gebruikte gegevens zijn tussen 1989 en 2005 verzameld en de vrouwen hebben om de vier jaar een interview moeten afleggen. Tijdens dit interview moesten ze antwoord geven op vragen over hun gezondheid en eet- en drinkgewoonten.

Cafeïne

Hieruit bleek dat vrouwen die vier keer per dag een kopje koffie drinken, maar liefst 23 procent minder risico op huidaandoening rosacea hadden dan vrouwen die nooit koffie dronken. Dit komt door de cafeïne die erin zit: decafé koffie heeft weinig effect.

Vaatverwijdende werking

De wetenschappers denken dat het te maken heeft met de vaatverwijdende werking van cafeïne. Dat effect zorgt er dus niet alleen voor dat de kans op hart- en vaatziekten kleiner wordt, maar het is ook nog eens goed voor je huid. Tijd voor een bakkie dus!

Bron: JAMA Dermatology. Beeld: iStock.