Deze koffie is hét kerstdrankje voor tijdens de feestdagen

Dit jaar kunnen we kerst niet buiten de deur vieren, dus alle lekkere versnaperingen moeten we zelf in huis halen. Op social media gaat momenteel een recept voor ‘candycane koffie’ viraal en dit zou hét kerstdrankje van 2020 moeten zijn.

Candycane zijn rood met wit gestreepte zuurstokken, hét iconische kerstsnoepgoed. Je hebt een zoete variant, maar ook één met pepermuntsmaak. Die laatste is hetgeen dat je nodig hebt voor dit recept. Er zijn verschillende manieren om deze feestelijke koffie te bereiden: je kunt het stokje zo fijn mogelijk stampen en de poeder vervolgens toevoegen aan je koffie. Maar je kunt ook het stokje in de koffie zetten en het eventjes laten intrekken.

Chocolademelk

Een andere tip die veel wordt toegepast: versier de rand van de beker met fijngemalen candycane of strooi het snoepgoed over een flinke dot slagroom. Dit recept kun je overigens ook heel goed toepassen op warme chocolademelk. In Amerika zijn ze gek op een combinatie van mint en chocolade, vooral in de decembermaand.