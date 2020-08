Libelle Legt Uit: kan koffie over de datum raken?

Koffie behoort tot de ochtendroutine van velen. Wil je na het opstaan een vers bakje zetten, maar kom je erachter dat je alleen nog een vrij verouderd pak in de kast hebt staan? Lees dan vooral verder, want we leggen je uit of dit gebruiken een slim idee is of niet.

Want kan koffie eigenlijk over de datum raken?

Schimmel?

Wanneer brood oud wordt, gaat het al snel beschimmelen. Dit geldt ook voor fruit, zuivel en bijvoorbeeld jam. Maar je hoeft niet direct te vrezen voor schimmel op je gemalen filterkoffie, want die beschimmelt niet. Mits je er geen water aan toevoegt, want dat kan er juist wel voor zorgen dat er mettertijd een schimmellaagje op komt. Omdat koffie niet beschimmelt, is er dus ook vrijwel geen kans dat je ziek wordt door koffie die over de houdbaarheidsdatum is.