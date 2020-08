Aha! Dit is waarom koffie buiten de deur altijd beter smaakt

Om de een of andere reden smaakt koffie altijd een stuk beter in een koffietentje dan thuis. En dat is niet zo gunstig voor je portemonnee, maar wel logisch.

Ben je benieuwd waarom koffie buiten de deur vrijwel altijd beter smaakt? Allereerst is het goed je te beseffen dat het zetten van koffie niet zomaar iets is. Er zijn niets voor niets barista-opleidingen en in lunchzaken zijn meestal de beste tools aanwezig die we thuis niet hebben. Maar dat de koffie daar zo goed smaakt, heeft nog een aantal redenen.

Water

Gebruik je het water in je koffiezetapparaat net zo lang tot het op is? Oeps! Niet zo slim. Barista Michael Phillips vertelt namelijk tegen Huffington Post dat water enorm belangrijk is tijdens het koffiezetten. Het beste is om een koffiezetapparaat te hebben met een waterkan die een ingebouwde filter heeft én het water moet een temperatuur van ongeveer 93 graden hebben. Voldoet een apparaat niet aan deze eisen? “Hoe goed je koffiebonen of gemalen koffie ook is, het resultaat is dan minder smaakvol.”