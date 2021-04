Koningsdag 2021 staat weer bijna voor de deur. Hoewel er net als vorig jaar geen groot feest zal plaatsvinden, staan er toch een aantal leuke activiteiten op het programma. De organisatie van Koningsdag in Eindhoven heeft aan RTL Boulevard vertelt wat we dit jaar kunnen verwachten.

De feestelijke dag start om 11:00 uur in Eindhoven met een stoet van oude en nieuwe auto’s. Koning Willem-Alexander zal dan voorop rijden in een oude DAF. Dit exemplaar werd speciaal voor koningin Juliana en prins Bernhard gemaakt in de jaren 50. Koningin Máxima rijdt daarachter in een hightech Lightyear. De prinsessen rijden ook mee, maar het is nog bekend hoe zij worden verdeeld.

Vervolgens loopt het koninklijk gezin door een digitale selfie-straat naar het water. Daar zal een groot podium staan waar een spectaculaire verrassingsact te zien zal zijn. Het is nog niet bekend welke artiesten daar zullen optreden. Daarna gaan ze naar een studio waar allerlei Eindhovense innovaties worden gepresenteerd.