De nieuwste koffietrend is zo mooi dat klanten hun koffie niet willen drinken

Stiekem was ‘ie al eerder in Singapore te drinken, maar nu de ‘selfieccino’ ook in Londen is te krijgen, gaat de nieuwste koffietrend het internet over.

Wat het is? Koffie verkeerd of cappuccino, maar in plaats van dat de barista een blad of een hartje in je koffie tekent krijg je… je eigen afbeelding in een kopje. Een selfie in je koffie, vandaar de naam ‘selfieccino’.

Selfieccino

Het zijn niet de koffiemakers die een cursus ‘portrettekenen in koffie’ hebben gedaan: een automaat doet het moeilijke werk. Je stuurt je selfie naar de barista, via je telefoon. Die foto komt, als je aan de beurt bent, bij een koffiemachine terecht en deze ‘print’ jouw portret op de koffie. Daar kun je dat vervolgens óók weer een selfie mee maken. Een selfie van je selfie in de ‘selfieccino’.., veel meer Droste wordt het niet.

Enige nadeel volgens de klanten: “Het is te mooi, nu kan ik het niet drinken.”



Bron: BBC, Welingelichte Kringen. Beeld: iStock

