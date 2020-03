Koken uit conservenblikken: aan deze gerechten had je nog niet gedacht

Dat je met tomaten uit blik een prima pastasaus kan maken, weten we inmiddels wel. Wil je nog meer experimenteren met ingrediënten uit conservenblikken? Aan deze 5 gerechten had je misschien nog niet gedacht.

Met kokosmelk uit blik maak je heerlijke curry’s, maar je kunt er ook het super gezonde drankje golden milk van maken. Door plantaardige melk uit een pak te mengen met kokosmelk uit blik, krijgt het drankje een romige structuur.

Het recept voor 2 glazen: 250 milliliter ongezoete, plantaardige melk naar keuze, 250 milliliter kokosmelk uit blik, 1 theelepel kurkumapoeder, 1 theelepel kaneel, 2 kardemompeulen, 2 dadels zonder pit, 1 vanillestokje en 1 theelepel agavesiroop. Doe alles, behalve de kardemompeulen en het vanillestokje, in de blender. Verwarm het goedje met het vanillestokje en de kardemom vervolgens op in een pannetje. Zeef het tot slot in de glazen. Dit drankje geeft ook nog eens je immuunsysteem een extra boost.

Knakworst

Knakworsten zijn lekker uit het vuistje met een beetje mayonaise of gerold in bladerdeeg. Waar je misschien nog niet aan hebt gedacht, is om ze op een tosti te doen. Kook de knakworsten, snijd ze in de lengte door de helft en leg ze op je boterham met kaas. Extra lekker om witte casinoboterhammen te vervangen door Turks brood.

Perzik uit blik

Fruit uit blik is niet alleen geschikt voor toetjes, maar ook voor het avondeten. Ananas doet het vaak goed in curry’s en perzik kun je gebruiken voor pilav. Dit is een rijst gerecht met kip en perzik dat vooral wordt gegeten het Midden-Oosten. Op zoek naar een recept voor pilav? Wij deelden al eerder een recept met perzik, kip, rijst en ketjap. Voor de mensen die geen fan zijn van perzik, maar wel pilav willen eten: we hebben ook een recept op basis van kikkererwten.

Augurkensap

Heb je nog wat augurkensap over? Gooi het niet weg, maar bewaar het om een lekkere dressing mee te maken. Dit geeft je dressing een extra zuurtje. Meng 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel honing-mosterd, 1 theelepel maple siroop en 1 theelepel augurkensap. Zo maak je een heerlijke dressing voor over je salade. Augurkensap doet het overigens ook goed door een dressing op basis van mayonaise. Verder heeft dit zure sapje een hoop gezondheidsvoordelen.

Gecondenseerde melk

Gecondenseerde melk is een musthave in de keuken. Een korte uitleg voor de mensen die dit product nog niet kennen: gecondenseerde melk is een koemelk waar een deel van het water aan de melk is onttrokken. Meestal wordt daar suiker aan toegevoegd. In het Midden-Oosten wordt gecondenseerde melk al volledig omarmd. Je kunt deze zoete, dikke melk uit blik gebruiken over toetjes, op toast en in ijskoffies. Daarnaast kun je er ook zelf karamel mee maken. Dit doe je door het blikje ongeopend in een ruime pan met kokend water te leggen voor 3 uur.

Half blikje mais over? Binnen 10 minuten staat deze snelle snack op tafel:

