Waarom iedereen ineens kokosolie in de koffie doet

Steeds meer mensen drinken koffie met kokosolie. Het lijkt wel een trend. Maar waarom eigenlijk? Zitten er dan echt zoveel voordelen aan deze combinatie?

Al een lange tijd bestaat er een speciale, gezonde koffie: bulletproof koffie. Hierbij voeg je gezonde vetten toe aan de koffie, waardoor je bakkie pleur allerlei gezondheidsvoordelen zou hebben. Maar dat maakt de koffie ook erg prijzig. Daarom zijn mensen met een goedkopere variant gekomen: kokosolie.

Aangezien je dit heel makkelijk zelf kunt maken door 2 theelepels organische kokosolie aan je bakkie toe te voegen, werd de kokosolie-koffie onwijs populair. Helemaal omdat het er dus op lijkt dat het toevoegen van kokosolie je gezondheid kan verbeteren. Afgezien van de langdurige cafeïneboost, biedt koffie zelf namelijk niet zoveel voedingswaarde. Dit verandert wanneer je er een beetje kokosolie in doet.

Concentratie

De gezonde vetten uit de kokosolie worden meteen omgezet in energie, in plaats van dat ze worden opgeslagen als vet. Hierdoor krijg je een extra energieboost. Niet voor niets dat de grootste atleten en directeuren erbij lijken te zweren. De kokosolie in je koffie kan je cognitief vermogen een boost geven. Kortom, je krijgt er een hogere concentratie en oriëntatie van. Wat wil je nog meer?

Calorieën

Daarnaast stimuleert kokosolie je metabolisme. Je krijgt meer energie, waardoor je lichaam ook in staat is om sneller vet te verbranden. Uit onderzoek van de Universiteit van Genève is gebleken dat mensen die 1 tot 2 theelepels van dit soort vetten consumeren, zo’n 120 calorieën per dag extra verbranden. Ook vult een kop koffie met wat kokosolie meer dan een gewone koffie, waardoor je minder de neiging hebt om te gaan snacken.

Nadeel

Dat klinkt allemaal heel rooskleurig, maar er zit natuurlijk ook wel een nadeel aan het drinken van koffie met kokosolie. Er is namelijk een kans dat dit drankje vanwege de vetten leidt tot een verhoogd cholesterol. Zoals altijd geldt nu ook: drink het met mate. Drink je meerdere koppen koffie per dag, combineer dan alleen je eerste kopje met wat kokosolie.

Bron: Little Things. Beeld: iStock