Waarom je komkommers beter niet in de koelkast kunt bewaren

Iedereen heeft in huis wel ergens een fruitmand staan. De meeste fruitsoorten bewaar je namelijk buiten de koelkast. Maar wist je dat je ook een heleboel groenten, zoals komkommers, beter buiten de koelkast kunt bewaren?

Komkommers en andere vruchtgroenten (zoals tomaat en paprika) bewaar je wel het beste op een koele plaats. Maar liever niet in een koelkast, wat dit is weer iets té koud voor onze groene vriend.

Uitdrogen

Komkommers bestaan voor ongeveer 95% uit water en verder veel gezonde voedingsstoffen en vezels. Maar door het grote percentage aan water kunnen ze in de koelkast snel uitdrogen. Wanneer deze groene groente langer dan 3 dagen onder de 10 graden Celsius wordt bewaard, verliest-ie veel vocht en blijft de vruchtgroente minder lang goed. Wanneer komkommers uitdrogen, raakt de schil beschadigd en bederven ze sneller.

Koele plek

Het beste is daarom om een komkommer op een koele plek in huis te leggen, zoals in de kelder of berging. Is je komkommer verpakt in folie? Bewaar ‘m dan in het plastic jasje. Normaal gesproken blijft een komkommer ongeveer een week goed, maar folie verlengt de houdbaarheid met minstens nog een week.

En er is nog een ander trucje om te voorkomen dat je komkommer uitdroogt na het snijden:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Voedingscentrum, Tyla. Beeld: iStock