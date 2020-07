Ex-chefkok van koningin Elizabeth deelt haar favoriete Fish and Chips-recept

Fish and Chips is een gerecht dat je niet zo snel bij koningin Elizabeth zal verwachten, maar wat blijkt? Ook Elizabeth is niet vies van een patatje met vis! Darren McGrady, ex-chefkok van de Britse koninklijke familie, deelde onlangs op zijn YouTube-kanaal het favoriete Fish and Chips-recept van Hare Majesteit.

Verwacht alleen geen standaardreceptje, want Elizabeth eet haar Fish and Chips wel nét iets anders dan wij simpele zielen gewend zijn.

Werkzaam voor koninklijke familie

McGrady is lange tijd de prive-chef geweest van onder andere prinses Diana, prins Harry en koningin Elizabeth. Inmiddels is hij niet meer werkzaam voor de koninklijke familie, maar heeft hij wel een YouTube-account waarop hij geregeld heerlijke recepten deelt. Onlangs besloot hij een video te maken van een echte klassieker én favoriet van de Queen: namelijk Fish and Chips.