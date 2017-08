De wetenschap spreekt: koolhydraten blijken tóch slechter voor je dan vet

Vetten en koolhydraten: ze horen allebei thuis in een gezond voedingspatroon. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat een voedingspatroon rijk aan koolhydraten het risico op een beroerte of vroegtijdige dood vergroot.

Tegelijkertijd blijken verzadigde vetten volgens de grootschalige studie, gepubliceerd in The Lancet, minder schadelijk dan gedacht.

Uitvoerig onderzoek

Aan het onderzoek deden meer dan 135.000 mensen mee, in de leeftijd van 35 tot 70 jaar, afkomstig uit 18 verschillende landen. Gegevens uit het voedingspatroon van de deelnemers werden uitvoerig geanalyseerd. Hun gezondheid werd vervolgens gemiddeld 7 jaar lang bijgehouden.

Waar vaak gedacht wordt dat verzadigd vet zorgt voor een verhoogde kans op hart-en vaatziekten, blijkt uit het onderzoek dat personen die veel vet binnenkrijgen (zo’n 35 procent van het totale voedingspatroon) gemiddeld zelfs 23 procent minder risico hebben op een vroegtijdige dood. Het risico op een beroerte zakte met 18 procent.

Opvallende resultaten

Personen die gemiddeld weinig verzadigd vet eten (vooral uit dierlijke producten, zoals volvette kaas en vet vlees) hebben een groter risico op overlijden, vergeleken met mensen die dit type vet juist minder vaak eten. Deze groep at logischerwijs in verhouding meer koolhydraten.

Koolhydraten, de duivel?

Kunnen we nu de conclusie trekken dat koolhydraten niet thuishoren in een gezond dieet? Het aloude advies ‘alles met mate’ is hier van toepassing. Hoewel veel koolhydraten eten (gemiddeld 77 procent van je totale voedingspatroon) geassocieerd wordt met een toename van 28 procent op overlijden, is het niet verstandig koolhydraten hélemaal te skippen uit je dieet.

Let op: er is in het onderzoek niet gekeken van welke producten de voedingsstoffen afkomstig zijn. Ook de invloed van transvetten op je gezondheid is niet meegenomen.

Bron: NU.nl. Beeld: Istock